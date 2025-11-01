L’evoluzione di mister Bianco Monza rinato grazie al suo tecnico
La straordinaria vittoria a Palermo rimane lì, scolpita nella stagione di un Monza sempre più autorevole e dominante. Ma il calendario non dà spazio per adagiarsi e domani i biancorossi ospitano lo Spezia in quella che deve essere la gara della conferma. La vetta della classifica è a portata di mano e la squadra è in totale fiducia grazie anche al lavoro di mister Paolo Bianco. Il tecnico foggiano - arrivato a giugno e costretto subito a fare i conti con enormi incertezze estive che si sono poi riflettute sull’avvio di campionato - nelle ultime settimane ha risollevato l’ambiente. I punti persi all’inizio non tornano indietro ma pian piano Bianco, dopo alcuni esperimenti, ha stabilito il blocco titolare e ha recuperato mentalmente e fisicamente numerosi giocatori chiave che ora stanno facendo volare il Monza reduce da 4 vittorie di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
