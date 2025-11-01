Levante–Celta Vigo | preview chiavi tattiche probabili XI e pronostico

Sfida ad alto tasso di intensità al Ciutat de València: Levante cerca identità e compattezza tra le mura amiche, Celta Vigo punta su qualità tra le linee e gestione del ritmo con palleggio corto e verticalizzazioni mirate. I dettagli su transizioni e piazzati potrebbero indirizzare il risultato. Stato delle squadre. Levante – Blocco medio-basso, linee strette, ricerca della profondità con attacchi diretti alle spalle dei terzini avversari. L’ampiezza è la prima chiave offensiva, con cross sul secondo palo e inserimenti della trequarti.. Celta Vigo – Costruzione pulita dal basso, densità in zona palla e rifinitura negli half-spaces. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

