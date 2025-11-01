Leone XIV | Attenti all’economia che uccide e scarta i più deboli occupiamoci di loro

Nella festività di Ognissanti, il Papa ha celebrato una messa in piazza San Pietro in occasione del Giubileo dell’educazione, durante la quale ha iscritto san John Henry Newman (1801-1890) fra i Dottori della Chiesa: “La sua imponente statura culturale e spirituale servirà. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV: “Attenti all’economia che uccide e scarta i più deboli, occupiamoci di loro”

Tele Dehon. "Siate attenti alla fede conosciuta solo on-line": è il monito che questa mattina papa Leone ha rivolto ai giovani. Nel suo discorso il pontefice li ha esortati ad essere "maestri di creatività e coraggio". "Siate certi – ha aggiunto – che la vostra voce vi

Leone XIV, prima nomina di peso in curia: al dicastero dei Vescovi un giurista carmelitano di Napoli. Inizia la stagione dello spoil system ma una fisiologica operazione di rinnovamento ai vertici dei dicasteri curiali

Leone XIV toglie allo Ior i poteri finanziari introdotti da Francesco, la banca non avrà più competenze esclusive - Leone XIV ha cancellato il chirografo del predecessore che accentrava solo nelle mani dello Ior la possibilità di investimenti finanziari e la competenza esclusiva

Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti