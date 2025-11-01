Leonardo Cristiani una borsa di studio alla memoria del 15enne morto nell' incidente con la moto

Una borsa di studio dedicata alla memoria di Leonardo Cristiani. A intitolare la borsa di studio, riservata agli studenti della scuola media, al 15enne morto a giugno in un incidente in moto su viale Trieste a Viterbo, è il Comune di Vitorchiano, dove viveva.Un atto simbolico ma carico di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

