Continua anche dopo il KO di Metz l’ottimo campionato del Lens che dopo la gara di Metz è opposto quest’oggi al Lorient di Pantaloni. I sang et or sono sorprendentemente accodati al gruppo di testa, in mezzo a squadre sulla carta ben più attrezzate come Marsiglia, Lille e Lione. Gli scontri diretti hanno iniziato a sorridere alla squadra di Sage che però non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Lorient (domenica 02 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici