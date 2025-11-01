Lei morta lui ricoverato | indagini sulla tragedia di Alberoro sospetti sull’antitarlo
Monte San Savino, 1 novembre 2025 – Lunedì 3 novembre il sostituto procuratore Marco Dioni deciderà se riesumare la salma della 66enne di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, e procedere con l’autopsia oppure archiviare il caso. La Procura di Arezzo ha infatti aperto un’inchiesta, un fascicolo modello 44, cioè contro ignoti, in cui le ipotesi di reato spaziano dalle lesioni personali fino all’omicidio colposo. Si tratta di accuse ancora tutte da dimostrare in un’indagine alle primissime fasi, dove la trama dei fatti è ancora da ricostruire. Ma è da questi punti interrogativi che sono partite le indagini, condotte dai vigili del fuoco insieme alla squadra mobile della questura di Arezzo, coordinate dal magistrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una donna di 66 anni morta improvvisamente, il marito di 69 ricoverato in ospedale. Una tragedia avvenuta nella villa di Alberoboro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), che è ora sotto sequestro. Si indaga ora sull'accaduto: la procura ha apert - facebook.com Vai su Facebook
Morta la moglie, grave il marito: sospetto avvelenamento da pesticidi. “Casa appena disinfestata” - La salma della donna è stata riesumata per l’autopsia, si attendono i risultati degl ... Riporta msn.com
“Non l’ho vista”: fratello investe la sorella e la uccide per errore - La vittima, Itala Martini, è morta all’ospedale San Martino dopo quasi tre settimane in coma. Come scrive msn.com
Concita morta di parto, un anno fa la tragedia della sorella Teresa: perse la vita durante un trapianto a Milano - Il destino travestito da morte aveva bussato già due volte alla porta della sua famiglia portandole via la madre sofferente di una ... Secondo ilmattino.it