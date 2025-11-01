Monte San Savino, 1 novembre 2025 – Lunedì 3 novembre il sostituto procuratore Marco Dioni deciderà se riesumare la salma della 66enne di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, e procedere con l’autopsia oppure archiviare il caso. La Procura di Arezzo ha infatti aperto un’inchiesta, un fascicolo modello 44, cioè contro ignoti, in cui le ipotesi di reato spaziano dalle lesioni personali fino all’omicidio colposo. Si tratta di accuse ancora tutte da dimostrare in un’indagine alle primissime fasi, dove la trama dei fatti è ancora da ricostruire. Ma è da questi punti interrogativi che sono partite le indagini, condotte dai vigili del fuoco insieme alla squadra mobile della questura di Arezzo, coordinate dal magistrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lei morta, lui ricoverato: indagini sulla tragedia di Alberoro, sospetti sull'antitarlo