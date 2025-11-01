Legge di Bilancio 2026 | le ricadute sul tessuto fiorentino

Firenze, 1 novembre 2025 – Ogni legge di bilancio porta con sé una narrazione. Quella del 2026, nel suo apparente intento di continuità, cela invece un cambio di paradigma che merita una riflessione più attenta, soprattutto se osservata dal punto di vista di chi vive e lavora in un contesto come quello fiorentino, fatto di micro-imprese, artigianato di qualità, commercio di vicinato e piccole realtà produttive sospese tra storia e innovazione. Firenze, città laboratorio dell’economia diffusa, non vive di grandi gruppi industriali ma di un mosaico di partite Iva, imprese familiari, professionisti e attività culturali che rendono il suo tessuto economico fragile e straordinariamente vitale allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

