Lega | Mastella campione d’Italia dell’incoerenza e del ribaltonismo Per una poltrona al figlio scende a patti con chi lo definiva simbolo della casta

"Ci sorprende che Mastella e il suo partitino si avventurino ancora sul terreno scivoloso della coerenza. Comprendiamo la nostalgia di chi, cambiando alleanze e simboli più volte, prova oggi a impartire lezioni di linearità politica. Forse sarebbe il caso di ricordare che Luigi Barone non ha mai tradito nessun mandato elettorale non avendo mai ricoperto cariche pubbliche elettive. Mastella è invece riconosciuto unanimemente come il campione assoluto dell'incoerenza e del ribaltonismo in Italia. In cinquant'anni di carriera politica ha attraversato tutte le coalizioni e tutte le convenienze, portando voti da una parte all'altra con la stessa disinvoltura con cui cambia toni e giudizi su ex alleati ed ex nemici.

