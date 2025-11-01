Lega | Mastella campione d’Italia dell’incoerenza e del ribaltonismo Per una poltrona al figlio scende a patti con chi lo definiva simbolo della casta

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci sorprende  che Mastella e il suo partitino si avventurino ancora sul terreno scivoloso della coerenza. Comprendiamo la nostalgia di chi, cambiando alleanze e simboli più volte, prova oggi a impartire lezioni di linearità politica. Forse sarebbe il caso di ricordare che Luigi Barone non ha mai tradito nessun mandato elettorale non avendo mai ricoperto cariche pubbliche elettive.  Mastella è invece riconosciuto unanimemente come il campione assoluto dellincoerenza e del ribaltonismo in Italia. In cinquant’anni di carriera politica ha attraversato tutte le coalizioni e tutte le convenienze, portando voti da una parte all’altra con la stessa disinvoltura con cui cambia toni e giudizi su ex alleati ed ex nemici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

