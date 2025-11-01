Leao e Nkunku gli imprevedibili | Allegri e la strana coppia del Milan

Contro la Roma potrebbero partire insieme dall'inizio per la prima volta. Nessuno dei due è un centravanti, contro la difesa meno battuta del campionato il segreto sarà mixare concretezza ed estro a beneficio l'uno dell'altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao e Nkunku, gli imprevedibili: Allegri e la strana coppia del Milan

Contenuti che potrebbero interessarti

#Leao pronto da titolare in Milan-Roma: spazio alla coppia con #Nkunku dal primo minuto #milan #SempreMilan #SerieA #MilanRoma - facebook.com Vai su Facebook

Leao verso la titolarità contro la Roma L’intenzione di Allegri sarebbe quella di schierare Leao con Nkunku al suo fianco. Se Leao-Nkunku dovesse essere confermata come coppia titolare, Loftus-Cheek dovrebbe arretrare a centrocampo e prendere il posto di - X Vai su X

Milan, Allegri: "Leao e Nkunku? Curioso anch'io di vederli insieme" - Il tecnico rossonero alla vigilia della Roma: "Hanno qualità importanti, a volte nel calcio vengono fuori soluzioni che non ti aspetti. Secondo msn.com

Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Ci aspettiamo molto da Nkunku" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Si legge su tuttomercatoweb.com

Il Milan di Allegri all’esame Gasperini: “Leao e Nkunku insieme? Sono curioso anch’io di vederli…” - Massimiliano Allegri ha lasciato le porte spalancate a diversi ipotesi di formazione per la sfida del Milan alla Roma capolista ... Si legge su fanpage.it