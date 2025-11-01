Le ville abusive abbattute la rabbia sfogata sui social Cosa c' è dietro le minacce social a Gualtieri

Un giovane in tuta nera che imbraccia un fucile mitragliatore: "Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. Le minacce sui social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il post su Facebook. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ville abusive abbattute rabbiaVille abbattute a Roma Est: giovane sinti Hilicic giura vendetta - Sguardo da duro, fucile (finto) in mano e parole che gelano il sangue: “Questo è per te, sindaco, e per la tua f ... msn.com scrive

ville abusive abbattute rabbiaAbbattute le ville abusive del clan, ruspe in azione a Rocca Cencia - Poco dopo l’alba di oggi, martedì 28 ottobre, è partita l’operazione interforze in via Arzachena 52, a Rocca Cencia, nella periferia est di Roma. Si legge su msn.com

