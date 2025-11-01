"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 1 novembre 2025 Ariete Benvenuto novembre, che si apre con un fine settimana festivo da dedicare a ciò che più vi fa piacere o di cui avete bisogno. La forte presenza di segni d'acqua nel vostro cielo vi rende riflessivi e intuitivi, leggete nel pensiero del vostro amore, dei figli o degli amici come vorrebbero trascorrere la giornata, riuscite a intrufolarvi nei loro sogni. Poiché anche voi siete piuttosto trasognati provate ad accontentarli, sarete felici e scoprirete qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 1 novembre