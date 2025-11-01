Le sneaker in uscita a novembre sono belle da paura ma Halloween non c' entra
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Siamo al giro di boa di stagione con le sneaker uomo invernali. Novembre è il mese della prova del nove perché ogni brand sfodera, in vista dei pezzoni ad effetto di Natale, quelli in grado di fare invece la differenza a lungo termine. Parliamo di scarpe da ginnastica che non strizzano l'occhio in modalità palese a ricorrenze ed eventi del calendario, ma ne assorbono con astuzia alcuni tratti caratteristici. Novembre coincide con la notte di Ognissanti dove l'oscurità prende il sopravvento e tinge di note dark ogni cosa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
