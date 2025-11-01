Le sfide le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2025

Manca sempre meno alla sesta puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 30 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 2 novembre, alle ore 14 su Canale 5. L’appuntamento, come sempre, si prevede ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la sesta puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. Attenzione spoiler Le classifiche delle gare di ballo e di canto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

UNDER 17 REGIONALI – 4ª GIORNATA Giornata intensa e ricca di emozioni sui campi del campionato regionale! ? Prossimo weekend nuove sfide e nuove emozioni! Seguiteci per restare aggiornati su risultati, foto e classifiche! #Under17Regional - facebook.com Vai su Facebook

Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 - Ecco tutte le anticipazioni Manca sempre meno alla sesta puntata di Amici di Maria De Filippi. Riporta ilgiornale.it

Amici 25 anticipazioni 2 novembre: nessuna eliminazioni ma tensione alle stelle - Amici 25 anticipazioni 2 novembre: trionfano Gard e Alex per il canto e la danza, tensione tra Zerbi e Pettinelli su Opi. Scrive mam-e.it

Anticipazioni Amici 25, giudici e classifiche: chi va in sfida nella puntata registrata oggi - Le anticipazioni della puntata di Amici 25 registrata oggi e in onda Domenica 2 Novembre 2025, tutto quello che è successo. Da mondotv24.it