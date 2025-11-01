Le sagre della castagna da non perdere nel weekend dell'1 e 2 novembre e altri eventi regione per regione

Durante il weekend dei morti moltissimi sono gli eventi, da nord a sud, che celebrano i prodotti della gastronomia italiana, le tradizioni locali e le credenze religiose. Dalla Lombardia alla Sicilia, dalla sagra della Polenta Taragna di bergamo al festival di cioccolato di Modena, ecco gli appuntamenti da non perdere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese Dal 31 ottobre al 2 novembre a Vitulano. Il tempio delle sagre? Menù pranzo e cena Specialità locali, fritti e stuzzicherie Musica live e intrattenimento Fontana Reale – Via Francesco Falluto, 57 Link - facebook.com Vai su Facebook

