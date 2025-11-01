Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 novembre | la rassegna stampa di Sky TG24

In apertura dei giornali, dopo il via libera del Parlamento alla riforma della Giustizia parte la sfida per il referendum. Venezuela, indiscrezioni su un imminente attacco degli Usa, ma Trump smentisce. Maduro chiede aiuto a Putin. Pozzolo condannato a un anno e tre mesi per lo sparo di Capodanno. Calcio, riparte la Serie A. Esordio per Spalletti sulla panchina della Juventus. Tennis, Sinner batte Shelton e vola in semifinale a Parigi: oggi sfida Zverev. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

