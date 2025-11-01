Le primarie il cubo di Rubik del Pd che già snerva il partito

C’è voglia di primarie nel Pd (che pure alle scorse regionali le aveva scartate). Le ha invocate la corrente riformista già al momento della sua nascita, venerdì scorso al Parenti, le sostiene con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le primarie, il cubo di Rubik del Pd che già snerva il partito

Altre letture consigliate

Docenti delle SCUOLE PRIMARIE, i vostri studenti hanno mai desiderato di incontrare dal vivo le mascotte For e Mica? Ora possono farlo! For e Mica invitano bambini e bambine delle scuole primarie a quattro incontri in presenza per diventare cittadini respon - facebook.com Vai su Facebook

Primarie accantonate, Zampa: “No a un Pd vecchio e logoro che decide i candidati in una stanza. Schlein dovrebbe spiegare” - 4 al chiuso di una stanza, non è questo il partito che volevamo: diventiamo un partito vecchio e logoro. Lo riporta repubblica.it

Risultati primarie Pd, Elly Schlein è la nuova segretaria. Bonaccini ammette la sconfitta - Secondo gli ultimi dati disponibili, con l'80% dei voti scrutinati Schlein ha ottenuto il 53,8% delle preferenze mentre Bonaccini il 46,2%. Segnala tg24.sky.it

Primarie del Pd, a Padova stravince Elly Schlein: 13 mila i votanti - Alla fine a prevalere a Padova e provincia in maniera netta, tra il popolo Dem è stata Elly Schlein che ha incassato 64,5% dei consensi. Scrive ilgazzettino.it