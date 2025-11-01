Le origini della Festa di Ognissanti e la commemorazione dei morti

Ricordare le anime dei defunti La festa dei Morti ha origini antiche e si celebra in varie culture per onorare i defunti. Nella tradizione cristiana, risale all'VIII secolo quando Papa Gregorio III istituì il primo giorno di novembre come Festa di Ognissanti, seguita il 2 novembre dalla commemorazione dei morti, per ricordare le anime dei.

