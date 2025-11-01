Le nuove rotte nella bussola della politica estera italiana spiegate da Terzi
Negli ultimi anni, la dimensione marittima è divenuta una priorità per l’Europa, per l’Alleanza Atlantica e per tutte le regioni collegate al Mar Mediterraneo. Lo è sempre stata, ma oggi finalmente – grazie a un rinnovato spirito di cooperazione – si stanno delineando iniziative concrete, progetti infrastrutturali e solidi partenariati, assieme a nuovi modelli di connessioni e strategie. Se guardiamo all’Italia, dal suo insediamento il Governo Meloni ha inserito tra i primissimi punti della sua agenda una politica estera solida, credibile e innovativa. Anche l’Unione europea, attraverso piani di investimento come il Global Gateway, si è posta – a fronte delle crescenti tensioni geopolitiche – l’obiettivo di promuovere catene del valore resilienti, sostenibili e globali. 🔗 Leggi su Formiche.net
