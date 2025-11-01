Le notizie più importanti di oggi 1 novembre 2025 a Latina e in provincia
Ecco le principali notizie che hanno interessato il territorio pontino in questo sabato 1 novembre. La scuola Pacinotti scrive una lettera alla comunità dopo la morte di Paolo, ma la Garante dell'infanzia e adolescenza Monica Sansoni richiama l'attenzione: “Necessario rispettare la legge”Divieto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Accadde oggi. Le prime pagine e le notizie più importanti dal 1988 #accaddeoggi #primepagine #notizie #ciociariaoggi - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente una newsletter che: contiene le #notizie importanti e bandi di finanziamento per gli enti #nonprofit dice le cose come stanno spiega le leggi con parole semplici . Scopri di più sul nostro sito: https://buff.ly/5iU32VN . #terzosettore#cultura #ben - X Vai su X
Quando aprono le nuove stazioni della metro C, i dati sul lavoro a Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 26 settembre - Le notizie di oggi, venerdì 26 settembre, a Roma, lette e commentate da Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, ... Da romatoday.it
Abusi sui bimbi in aumento. Odissea cambio di residenza. ASCOLTA il podcast di oggi 8 ottobre - Le notizie di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, ... romatoday.it scrive