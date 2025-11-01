Le lacrime di Firenze Funaro | Ha onorato la città Cisl | Viveva per gli altri

Piange un grande uomo buono, Firenze. Lo piangono i suoi mondi. Lo sport in primis, l’universo del sociale, la politica, la ’sua’ San Frediano. "Ha onorato la nostra città attraverso la sua straordinaria dedizione allo sport, un’attività che considerava una vera e propria scuola di vita e un pilastro per la crescita della comunità" le parole della sindaca Sara Funaro cui ha fatto eco il dolore del governatore Eugenio Giani, in passato vicinissimo alle realtà sportive del territorio durante l’assessorato allo sport in Comune. "Una notizia che non avrei mai voluto ricevere, per la perdita incolmabile di una persona che tanto si è dedicata, da Ponte a Greve alla Rondinella, al movimento del calcio dilettantistico in tutta la Toscana" ha commentato scosso Giani prima di aggiungere: " Lorenzo era un uomo di straordinaria qualità umana, dotato di uno spirito costruttivo e di una profonda dedizione per la sua città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

