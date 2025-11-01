Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria per giovedì 6 alle 9. All’ordine del giorno la proposta di delibera relativa alla presa d’atto dei rendiconti 2020-2021 (Corte dei Conti sezione regionale controllo Toscana). Al secondo punto la proposta di approvazione del Dup 2025-2027, con l’aggiornamento e modifiche del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, quindi spazio alla proposta di approvazione del riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio. Poi spazio alle interrogazioni. La prima riguarda la viabilità della zona di via Camollia, via Campansi e via Garibaldi, presentata dal consigliere del gruppo Pd, Luca Micheli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le interrogazioni al consiglio di giovedì 6