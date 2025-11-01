Le imprese eccellenti | Realtà che rappresentano l’anima del territorio
Tra le imprese salite sul palco all’evento c’erano anche alcune eccellenze del territorio del Trasimeno: Camilloni Moda, di Pozzuolo Umbro, la Gelateria Tropical di Passignano sul Trasimeno e la Gioielleria Capolsini di Magione. Fondata nel 1952 da Silvana e suo marito, Camilloni Moda nasce come un piccolo negozio di tessuti e diventa negli anni un punto di riferimento per la moda e l’eleganza nel territorio. Tre generazioni dopo, Gabriele e Alessandro portano avanti la tradizione con sette punti vendita tra Umbria e Toscana, restando fedeli ai valori di sempre: servizio, qualità e umanità. Dal 1986 la Gelateria Tropical è sinonimo di gelato artigianale autentico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
