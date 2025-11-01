Le imprese campane costruiranno l' aereo più grande del mondo
L?aereo più grande mai realizzato al mondo sarà costruito anche in Campania, e potrebbe consentire a tanti giovani talenti di restare sul nostro territorio o di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altre letture consigliate
Grazie alla presenza della fabbrica di Marcianise, Coca-Cola coinvolge oltre 40 imprese campane, di cui più del 40% sono piccole e micro-imprese - facebook.com Vai su Facebook
Confesercenti Vallo di Diano Informa (VIDEO) – Bonus occupazionali: incentivi fino a 17mila euro per le imprese campane - X Vai su X