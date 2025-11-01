Le Iene presentano | Inside lo spin-off Chirurgia estetica | bellezze da rifare l’approfondimento di Alice Martinelli

361magazine.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Le Iene presentano: Inside ”, lo spin-off de “ Le Iene ” ideato da Davide Parenti. Nella seconda puntata, dal titolo “ Chirurgia estetica: bellezze da rifare ”, l’approfondimento firmato da  Alice Martinelli. Domani,  domenica 2 novembre, in  prima serata, su  Italia 1,   nuovo appuntamento con “ Le Iene presentano: Inside ”, lo spin-off de “ Le Iene ” ideato da Davide Parenti. Nella seconda puntata, dal titolo “ Chirurgia estetica: bellezze da rifare ”, l’approfondimento firmato da  Alice Martinelli  sarà interamente dedicato alla ricerca costante della bellezza. Un viaggio nel mondo della chirurgia estetica più estrema, tra chi sogna di somigliare alla versione ideale di sé stesso e chi, invece, si ritrova con risultati ben lontani dalle aspettative. 🔗 Leggi su 361magazine.com

