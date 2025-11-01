Le ferite e l' entusiasmo dei toreri

Gli appassionati taurini sono appassionatissimi e insistentissimi e alla fine mi hanno costretto a leggerlo, “Juan Belmonte matador di tori” di Manuel Chaves Nogales (Edizioni Settecolori). In apparenza è un’autobiografia anziché una biografia, e in parte anche in sostanza, siccome il grande torero era uomo intelligente e colto, grande lettore (di D’Annunzio per esempio) e grande amico di letterati: un contributo lo ha dato senz’altro. Ho imparato molte cose sulla Spagna e in particolare sull’Andalusia e su Siviglia, ma pure su Barcellona (che di Siviglia è quasi l’opposto) e su Lima (che di Siviglia è quasi la copia). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

