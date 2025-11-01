Le email segrete di Epstein con Barak | le pressioni del finanziere per bombardare l’Iran e la Siria

Un’inchiesta di Drop Site News, di cui abbiamo parlato recentemente su InsideOver, getta nuova luce sul ruolo di Jeffrey Epstein non solo come finanziere controverso, ma come vero e proprio “operatore politico” al servizio degli interessi israeliani. Email mai rese pubbliche prima, scambiate con l’ex premier e ministro della Difesa israeliano Ehud Barak, documentano come Epstein,  il  finanziere  accusato di crimini sessuali  morto in carcere per un apparente suicidio  presso il  Metropolitan Correctional Center  di New York il 10 agosto 2019, spingesse per politiche Usa particolarmente aggressive contro i palestinesi, per l’escalation contro l’Iran e per un intervento militare in Siria dopo l’attacco chimico di Ghouta del 2013. 🔗 Leggi su It.insideover.com

