Le eccellenze della sanità | Verso le sfide del futuro

Bologna, 1 novembre 2025 – L’Emilia-Romagna si conferma punto di riferimento in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, capacità di innovazione, coesione e integrazione tra istituzioni, mondo accademico, imprese e cooperazione. Da qui nasce “ Eccellenze in sanità – Innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna”, il convegno promosso da QN Economia e il Resto del Carlino in partnership con Rekeep e Legacoop, in programma mercoledì (ore 10.30) nell’aula Marco Biagi, nella sede del Carlino, a Bologna. L’iniziativa sarà un momento di confronto tra esperti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare le best practice del sistema sanitario regionale e di discutere le sfide future: dal rapporto con le comunità al ruolo dell’innovazione tecnologica, fino alle nuove forme di partenariato pubblico-privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

