Le eccellenze della sanità | Verso le sfide del futuro
Bologna, 1 novembre 2025 – L’Emilia-Romagna si conferma punto di riferimento in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, capacità di innovazione, coesione e integrazione tra istituzioni, mondo accademico, imprese e cooperazione. Da qui nasce “ Eccellenze in sanità – Innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna”, il convegno promosso da QN Economia e il Resto del Carlino in partnership con Rekeep e Legacoop, in programma mercoledì (ore 10.30) nell’aula Marco Biagi, nella sede del Carlino, a Bologna. L’iniziativa sarà un momento di confronto tra esperti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare le best practice del sistema sanitario regionale e di discutere le sfide future: dal rapporto con le comunità al ruolo dell’innovazione tecnologica, fino alle nuove forme di partenariato pubblico-privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Eccellenze in sanità – Innovazione, persone e territori in Emilia-Romagna L’Emilia-Romagna è da sempre riconosciuta come una delle regioni leader in Italia e in Europa per qualità dei servizi sanitari, innovazione nella ricerca e capacità di integrazione tra pu - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza, il programma delle sfide di sabato - Domani alle 16 si disputa la terza giornata del campionato di Eccellenza. Da unionesarda.it
Eccellenza: è derby. Mazzola deciso. Ghizzani: "Sarà una sfida tosta» - "Vogliamo continuare nel nostro percorso, consapevoli delle difficoltà che ci darà l’Asta, formazione che conosciamo bene e che conosce noi". Lo riporta lanazione.it