Le doppiste inaugurano il programma 13,30 Jas fa il bis domani in singolare con Sara in panchina Errani e Paolini Finals di squadra Comincia la caccia all’oro di Riad

Squadra d’oro non si cambia. E in due, le campionesse olimpiche, andranno a caccia del tesoro di Riad. Jasmine Paolini e Sara Errani fra doppio e singolare, partono oggi in coppia alle Wta Finals (torneo in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky) contro la statunitense Asia Muhammad e l’olandese Denise Schuurs, team relativamente giovane, con all’attivo due trofei. La sfida (in programma alle 13,30) inaugura il torneo delle maestre in Arabia Saudita dedicato alle doppiste. Poi che succederà? Sarita si siederà sulla panchina di Jas, come amica e allenatrice (a completare il team anche Federico Gaio) per dare le giuste dritte alla 29enne di Castelnuovo Garfagnana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

