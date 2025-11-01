Le democrazie non producono la dose sufficiente di manipolazione per prevalere sulle autocrazie
Si capisce che Trump vorrebbe essere come Putin, come Xi o Mr. Ping. Il più grande manipolatore populista, a capo della più grande democrazia e più potente del vecchio mond. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
