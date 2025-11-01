Le notizie che circolano in questi giorni su mio padre Vittorio Sgarbi non corrispondono al vero e presentano una versione completamente distorta della realtà. L'immagine di mio padre pubblicata non è stata ritoccata e il suo sguardo non era affatto assente, contrariamente a quanto viene falsamente riportato. Il suo stato di salute sta migliorando giorno dopo giorno. Mi fa male vedere come si diffondano queste informazioni errate, perché danneggiano non solo la sua immagine pubblica, ma incidono anche sul suo benessere e sulla sua salute. Evelina avrebbe potuto andare a trovare papà più spesso in questi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le bugie su papà gli fanno male. Mia sorella deve pensarci