Le barricate di Landini la P38 dei pro Pal e i giudici contabili | ecco il podio dei peggiori

Questa settimana apriamo la nostra rubrica con un premio speciale alla grillina Anna Laura Orrico che, in una spericolata riscrittura delle regole della lingua italiana, se ne esce in Aula con "studentesse e studentessi". Semplice lapsus o deriva politicamente corretta? Ah, saperlo. Ma veniamo alla nostra classifica. Al terzo posto del podio dei peggiori troviamo Maurizio Landini. Arriva la finanziaria in parlamento e il capo della Cgil, puntuale come un orologio svizzero, corre a minacciare un nuovo sciopero generale. Così, giusto per il gusto di paralizzare il Paese. Tra i motivi della possibile mobilitazione ci sarebbe anche la richiesta di maggiori investimenti nella sanità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

