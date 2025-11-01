Le barricate di Landini la P38 dei pro Pal e i giudici contabili | ecco il podio dei peggiori
Questa settimana apriamo la nostra rubrica con un premio speciale alla grillina Anna Laura Orrico che, in una spericolata riscrittura delle regole della lingua italiana, se ne esce in Aula con "studentesse e studentessi". Semplice lapsus o deriva politicamente corretta? Ah, saperlo. Ma veniamo alla nostra classifica. Al terzo posto del podio dei peggiori troviamo Maurizio Landini. Arriva la finanziaria in parlamento e il capo della Cgil, puntuale come un orologio svizzero, corre a minacciare un nuovo sciopero generale. Così, giusto per il gusto di paralizzare il Paese. Tra i motivi della possibile mobilitazione ci sarebbe anche la richiesta di maggiori investimenti nella sanità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Manovra, Landini resta solo sulle barricate: “Andremo a sbattere”. Fumarola (Cisl) lo smentisce: “Accolte le nostre proposte” - X Vai su X
Allora questo è un paese difficile. Landini voleva essere raffinato e gentile. Trump è un monarca e lei una cortigiana. Non solo non voleva insultarla ma cercava una parola che indicasse la sottomissione senza essere villana. Dopodiché sopravvalutava la com - facebook.com Vai su Facebook
Le barricate di Landini, la P38 dei pro Pal e i giudici contabili: ecco il podio dei peggiori - Questa settimana apriamo la nostra rubrica con un premio speciale alla grillina Anna Laura Orrico che, in una spericolata riscrittura delle regole della lingua italiana, se ne esce in Aula con "studen ... Secondo msn.com