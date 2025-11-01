Le associazioni animaliste contro la proroga del Piano faunistico venatorio ricorrono al Tar | Va aggiornato

No alla proroga di altri due anni dell'attuale Piano faunistico venatorio regionale. A dirlo le associazioni animaliste Stazione ornitologica abruzzese, Salviamo l'Orso e Lndc Animal Protection che hanno presentato ricorso al Tar tramite i propri legali. La delibera regionale sposta al 2027 la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste e animaliste e sospeso la delibera della giunta regionale - facebook.com Vai su Facebook

Piano Faunistico Abruzzo: le associazioni ricorrono al TAR contro la proroga al 2027 - L’AQUILA – Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese, Salviamo l’Orso e LNDC Animal Protection hanno impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila le delibere della Giunta ... Da laquilablog.it

Proroga del Piano Faunistico Venatorio, le associazioni ambientaliste ricorrono al TAR: “La Regione ha ignorato le valutazioni ambientali e il monitoraggio faunistico” - Le associazioni Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA), Salviamo l’Orso e LNDC Animal Protection hanno presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo ... Riporta marsicalive.it

Le associazioni animaliste ricorrono al TAR contro il piano di contenimento colombi della Provincia di Asti - Con una nota stampa le associazioni Sostenibilità Equità Solidarietà – Circolo Territoriale di Asti, L. Come scrive atnews.it