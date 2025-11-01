Le associazioni animaliste contro la proroga del Piano faunistico venatorio ricorrono al Tar | Va aggiornato

1 nov 2025

No alla proroga di altri due anni dell'attuale Piano faunistico venatorio regionale. A dirlo le associazioni animaliste Stazione ornitologica abruzzese, Salviamo l'Orso e Lndc Animal Protection che hanno presentato ricorso al Tar tramite i propri legali. La delibera regionale sposta al 2027 la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

