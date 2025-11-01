L’Azienda servizi alla persona vede catalogato il proprio archivio | Testimonianza di generosità

È stato chiamato “ Rivivere “ il progetto frutto di una convenzione scientifica tra Asp Pavia e Università Cattolica del Sacro Cuore, che prevede la catalogazione e riconfigurazione dell’ archivio dell’Azienda servizi alla persona in modo da intervenire su una delle più ricche documentazioni storiche (sono presenti documenti fin dal 1300) della città, per comprenderla e riordinarla. “Rivivere“, coordinato scientificamente da Emanuele Colombo dell’Università Cattolica di Milano e, dal punto di vista amministrativo, da Barbara Magnani, responsabile protocollo di Asp, ha ricevuto un finanziamento di 35mila euro dalla Regione con il bando “Avviso Cultura 2025“, il principale per le organizzazioni culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Azienda servizi alla persona vede catalogato il proprio archivio: "Testimonianza di generosità"

