L' azienda perugina che brilla in Europa
“Essere riconosciuti dal Financial Times tra le aziende europee a più alta crescita nel lungo periodo è un risultato che racconta molto più dei numeri. La nostra è stata ufficialmente inserita tra le Europe’s Long-term Growth Champions 2026, la classifica delle 300 imprese che tra il 2014 e il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Umbria News. . // L’azienda perugina Bellini Systems, specializzata a livello internazionale in soluzioni e attrezzature per la carrozzeria, h - facebook.com Vai su Facebook