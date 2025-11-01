L' avventura di Lorenzo Carrus a ' Cash or trash' con le bottigliette di acqua Smat per gli astronauti vendute per 250 euro

Torinotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In televisione per piazzare due bottigliette della Smat, la società pubblica che si occupa della gestione integrata delle acque di Torino, contenenti appunto l'acqua destinata agli astronauti europei e nordamericani impegnati nelle missioni spaziali. È l'esperienza che di recente ha fatto Lorenzo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

