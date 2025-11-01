Lavori sull’A4 | chiusure notturne a Capriate e Dalmine

Ecodibergamo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIABILITÀ. Sulla A4 Milano-Brescia sono in programma interventi di manutenzione che comporteranno le chiusure notturne dei caselli di Capriate e Dalmine nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

