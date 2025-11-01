Lavori mai svolti sui nostri terreni I proprietari presentano un esposto

Undici lotti di terreno acquistati all'asta da altrettante famiglie e un braccio di ferro (ora anche giudiziario) sulle opere da svolgere su quelle proprietà. Sta assumendo i contorni dell'odissea la vicenda che vede protagoniste alcune famiglie di Ostellato, proprietarie dei terreni in questione e finite al centro di un "estenuante" 'partita' che dura ormai da anni. L'ultimo atto è un esposto depositato in procura tramite l'avvocato Vasco Sisti nel quale, pur senza ipotizzare specifici illeciti o presunti responsabili, si chiede di fare chiarezza su quanto sta accadendo in quei lotti di terreno.

