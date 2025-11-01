La notizia è stata data dal Comitato Pendolari della Diretissima Prato Bologna, ma ha fatto presto il giro dei social lasciando con la bocca amara gli utenti toscani. "Indennizzi del 10% su abbonamenti nei mesi di chiusura per lavori ferroviari per i residenti in Emilia Romagna", scrive il comitato. L’agevolazione rientra in un pacchetto di riduzioni e di particolari attenzioni che la Regione confinante riserva ai pendolari e non riguarda gli utenti toscani, che hanno solo indennizzi una tantum in base all’indice di affidabilità delle linee. I disagi per l’ultima trance di lavori sono davvero tanti, visto che l’interruzione fra Toscana e Emilia, da settembre a dicembre, è completa, per consentire i lavori nella grande galleria dell’Appennino, a differenza dei lavori precedenti che davano delle finestre di transito soprattutto negli orari di punta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lavori Direttissima, nuove proteste. L'Emilia indennizza i pendolari: "Qui dalla Regione solo parole"