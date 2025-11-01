Lavori Direttissima nuove proteste L’Emilia indennizza i pendolari | Qui dalla Regione solo parole
La notizia è stata data dal Comitato Pendolari della Diretissima Prato Bologna, ma ha fatto presto il giro dei social lasciando con la bocca amara gli utenti toscani. "Indennizzi del 10% su abbonamenti nei mesi di chiusura per lavori ferroviari per i residenti in Emilia Romagna", scrive il comitato. L’agevolazione rientra in un pacchetto di riduzioni e di particolari attenzioni che la Regione confinante riserva ai pendolari e non riguarda gli utenti toscani, che hanno solo indennizzi una tantum in base all’indice di affidabilità delle linee. I disagi per l’ultima trance di lavori sono davvero tanti, visto che l’interruzione fra Toscana e Emilia, da settembre a dicembre, è completa, per consentire i lavori nella grande galleria dell’Appennino, a differenza dei lavori precedenti che davano delle finestre di transito soprattutto negli orari di punta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Incontro questa mattina nel cantiere della Direttissima a quattro corsie ad #Alghero per fare il punto sullo stato dei lavori, la cui conclusione è prevista nel 2028 - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Bormio, rispunta il progetto della “tangenzialina” dell’Alute: “I lavori approvati di nascosto. Sarà devastazione del territorio” - Il caso della tangenzialina dell'Alute a Bormio: il progetto da 7 milioni riappare con lavori programmati dopo le Olimpiadi, tra proteste e accuse di scarsa trasparenza ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Proteste per i lavori lumaca allo scalo. Rfi assicura: finiranno nel 2026 - Dopo le proteste e un sopralluogo del Comitato pendolari Lodigiano e sud Milano, che ha acceso i riflettori sullo stato di stallo del cantiere alla stazione di Lodi, arrivano le risposte di Rete ... Da ilgiorno.it
Lavori a Certosa, monta la protesta: “Danni, pericoli e viabilità nel caos” - Un abitante di via Castelluccio: divelta la ringhiera del mio terrazzo. ilsecoloxix.it scrive