Lavori di manutenzione | residenti senz' acqua per un giorno Le vie interessate

Residenti senza acqua a Torre Angela. Acea Ato 2 comunica per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del VI municipio delle Torri, periferia est della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria sulle opere della collezione, in vista della prossima movimentazione dei dipinti del primo piano e della futura chiusura del Museo per interventi di efficientamento energetico. Questa settimana i trattamenti conse - facebook.com Vai su Facebook

#SS675 #UmbroLaziale #lavori manutenzione barriere stradali ?dal 16 #ottobre al 30 #novembre restringimento di carreggiata dal km 33+700 al km 32+200 ? #Terni http://shorturl.at/7dTQd @WazeLazio #viabiliLAZ - X Vai su X

Voragine in strada a Napoli, ira dei residenti: "Viviamo sul vuoto, la manutenzione dov'è?" - Al Vomero, via Scarlatti è stata colpita da una voragine improvvisa che ha lasciato i residenti senza acqua e preoccupati per la sicurezza. Da affaritaliani.it

Lavori straordinari: senza fondo speciale la delibera può essere annullata - La gestione di un condominio comporta spesso la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni, interventi che richiedono una pianificazione finanziaria accurata. Lo riporta ilgiornale.it

Al via i lavori di manutenzione su due strade provinciali a Limatola e Durazzano - Il Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento ha consegnato per l’esecuzione due importanti cantieri di lavoro riguardanti interventi di ripristino del manto stradale su altrettante arterie p ... Come scrive ntr24.tv