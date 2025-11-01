lavori al ponte semaforo per 60 giorni

Da lunedì a Schieti ci sarà un senso unico alternato a regolare il traffico nella zona di Villa di Schieti: cominciano infatti i lavori di straordinaria manutenzione al ponte della strada provinciale 9 Urbinate-Feltresca, vicino al nucleo abitato e lungo quaranta metri. I lavori consisteranno nella sostituzione delle barriere di sicurezza laterali del ponte, per un investimento che vede la Provincia di Pesaro e Urbino impegnare un fondo di 250mila euro. "Considerate le caratteristiche geometriche del tratto stradale, ovvero un ponte in curva con ristretto raggio di curvatura – spiegano i tecnici della Provincia – l’intervento comporterà l’occupazione parziale delle carreggiate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

