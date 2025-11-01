Lavoratori Oda senza salario da otto mesi il sindacato Usb proclama lo stato di agitazione
"Otto mesi senza stipendio, dall’inizio di marzo fino a ottobre 2025, per le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione Opera Diocesana Assistenza (Oda) di Catania. Nonostante la grave situazione, il personale ha continuato a garantire assistenza alle persone accolte dalla struttura, senza mai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
