Lavanderia self-service allacciata abusivamente alla rete elettrica | arrestato il titolare
Una lavanderia self-service nelle vicinanze di piazza Lincoln si riforniva di energia elettrica. gratis. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato “Borgo Ognina”, intervenuti dopo aver notato anomalie nell’allaccio del contatore.Sin dalle prime fasi dei controlli, i poliziotti hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
