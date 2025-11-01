Lavanderia self-service allacciata abusivamente alla rete elettrica | arrestato il titolare

Cataniatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lavanderia self-service nelle vicinanze di piazza Lincoln si riforniva di energia elettrica. gratis. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato “Borgo Ognina”, intervenuti dopo aver notato anomalie nell’allaccio del contatore.Sin dalle prime fasi dei controlli, i poliziotti hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lavanderia self service allacciataLavanderia con luce a scrocco a Catania, arrestato il titolare - La lavanderia self service nei pressi di piazza Lincoln, a Catania, era allacciata abusivamente alla rete elettrica. Come scrive msn.com

lavanderia self service allacciataCatania, scoperta una lavanderia allacciata abusivamente alla rete elettrica: arrestato il titolare - Per le sue condotte, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno arrestato il 69enne per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ferma restando la presunzione d’innocenza ... Segnala msn.com

lavanderia self service allacciataLavanderia allacciata abusivamente alla rete elettrica a Catania - La Polizia di Stato di Catania ha scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica in una lavanderia self- Scrive canalesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Lavanderia Self Service Allacciata