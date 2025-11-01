L' autovelox si sposta da Brecciarola alla Statale 656 Val Pescara-Chieti
Il Comune di Chieti si impegna a spostare l'apparecchiatura per la rilevazione della velocità da Brecciarola alla Statale 656 Val Pescara-Chieti, nel tratto che lo scorso giugno fu scenario del drammatico incidente stradale costato la vita a quattro persone.Il Comune, di concerto con la polizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
