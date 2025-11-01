Lautaro media gol da record con il Verona | può tornare ad esultare?

Lautaro. Nel successo convincente dell’ Inter contro la Fiorentina, che ha rimesso in moto la squadra dopo il duro ko di Napoli, è mancato solo un protagonista: Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non è riuscito a trovare la via del gol, restando a secco in una gara dominata dai compagni. Nonostante la vittoria netta e la prestazione corale, il Toro non ha inciso come ci si aspettava, trovando sulla sua strada un De Gea in versione super. Un periodo non semplice per il numero 10 argentino, reduce da settimane intense. Dopo la sosta per le nazionali e il lungo viaggio di ritorno dall’Argentina, Lautaro è apparso affaticato e meno brillante del solito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it