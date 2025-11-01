Lautaro Martinez doppia delusione tra campo e cuore | niente gol con l’Inter e Racing fuori dalla Libertadores

Inter News 24 Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro vive un momento complicato, tra la crisi realizzativa e la disfatta del suo club del cuore. Non è un periodo semplice per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’ Inter, capocannoniere nelle prime giornate di campionato, sta attraversando una fase di digiuno realizzativo che coincide con un momento emotivamente difficile anche fuori dal campo. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, nella notte di mercoledì Lautaro è rimasto sveglio per seguire dalla televisione il suo Racing Club, squadra in cui è cresciuto e di cui è tuttora grande tifoso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, doppia delusione tra campo e cuore: niente gol con l’Inter e Racing fuori dalla Libertadores

