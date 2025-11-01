Lautaro Inter rabbia e orgoglio dopo lo scontro con Conte | il Verona nel mirino per tornare al gol

Inter News 24 Lautaro Inter, il capitano dei nerazzurri cerca riscatto dopo le parole dell’ex tecnico e il digiuno realizzativo. Più di ogni altra cosa, Lautaro Martinez sembra non aver ancora digerito la serata amara del Maradona. Una settimana fa, il capitano dell’ Inter era caduto nella trappola del suo ex allenatore Antonio Conte, con cui i rapporti si sono incrinati dopo un acceso confronto in campo e, soprattutto, per le parole pronunciate nel dopogara dal tecnico del Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe messo velatamente in dubbio il valore umano di Lautaro, un’affermazione che l’attaccante argentino non ha preso bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, rabbia e orgoglio dopo lo scontro con Conte: il Verona nel mirino per tornare al gol

Approfondisci con queste news

INTER-FIORENTINA 0-0 (49'): PALLA GOL DUMFRIES Lautaro per Dumfries, tiro respinto miracolosamente - facebook.com Vai su Facebook

Lautaro brilla con l’Argentina Suo l’assist decisivo contro il Venezuela ? #ForzaInter #InterNazionali - X Vai su X

Napoli-Inter, il battibecco Lautaro-Conte e il precedente nel 2021 - Non è la prima volta che Conte e Lautaro si ritrovano faccia a faccia: il battibecco di ieri ha infatti riportato alla memoria quello del 12 maggio 2021, quando Conte era l'allenatore dei nerazzurri. Secondo sport.sky.it

Serie A: rabbia Napoli, entusiasmo Inter è supersfida al Maradona. Nerazzurri favoriti e 2 a 2,40 su BetFlag - A Fuorigrotta si respira aria di grande calcio: domani alle 18 il Diego Armando Maradona diventa teatro di Napoli- agimeg.it scrive

Conte, eterno populista. Ma alzare sempre i toni funziona finché vinci - La scena con Lautaro, violenta e scomposta, riassume perfettamente chi è l’allenatore del Napoli oggi, un uomo che rifiuta con orgoglio, e forse con sdegno, l’epoca in cui vive. Lo riporta editorialedomani.it