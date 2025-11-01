Lautaro Inter Chivu gli chiede un altro sforzo | il piano tra Verona e Champions

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà ancora Lautaro Martinez a guidare l’attacco dell’ Inter nella sfida di domani contro il Verona. Con Marcus Thuram non ancora al meglio e in dubbio fino all’ultimo, Cristian Chivu ha deciso di puntare ancora una volta sul suo capitano, diventato il vero punto di riferimento offensivo della squadra. L’argentino non segna in campionato da tre partite, ma ha ritrovato il gol in Europa contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, Chivu gli chiede un altro sforzo: il piano tra Verona e Champions

Altri contenuti sullo stesso argomento

INTER-FIORENTINA 0-0 (49'): PALLA GOL DUMFRIES Lautaro per Dumfries, tiro respinto miracolosamente - facebook.com Vai su Facebook

? #Inter, poker alla #Cremonese: #Lautaro, #Dimarco, #Barella e un super #Bonny. #Chivu vola a 12 punti - X Vai su X

L’Inter prova a rialzarsi. Chivu chiede gol a Lautaro per dimenticare il Napoli - Allenatore in silenzio, ambiente scosso dalla tragedia che ha coinvolto Martinez. ilgiorno.it scrive

Inter, Lautaro preoccupa Chivu: qual è il vero problema del capitano e l'assist di Thuram - La strategia per rilanciare il capitano dell'Inter: per Chivu buone notizie da Thuram. Scrive sport.virgilio.it

Napoli-Inter, Chivu durissimo: “Lautaro e Conte? Energie sprecate. Basta piangere. Ho un messaggio per la società” - Inter usando parole fortissime e lanciando un messaggio anche per la società! Da spaziointer.it