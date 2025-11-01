Lautaro Inter Chivu gli chiede un altro sforzo | il piano tra Verona e Champions

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà ancora Lautaro Martinez a guidare l’attacco dell’ Inter nella sfida di domani contro il Verona. Con Marcus Thuram non ancora al meglio e in dubbio fino all’ultimo, Cristian Chivu ha deciso di puntare ancora una volta sul suo capitano, diventato il vero punto di riferimento offensivo della squadra. L’argentino non segna in campionato da tre partite, ma ha ritrovato il gol in Europa contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter chivu gli chiede un altro sforzo il piano tra verona e champions

© Internews24.com - Lautaro Inter, Chivu gli chiede un altro sforzo: il piano tra Verona e Champions

Altri contenuti sullo stesso argomento

lautaro inter chivu chiedeL’Inter prova a rialzarsi. Chivu chiede gol a Lautaro per dimenticare il Napoli - Allenatore in silenzio, ambiente scosso dalla tragedia che ha coinvolto Martinez. ilgiorno.it scrive

Inter, Lautaro preoccupa Chivu: qual è il vero problema del capitano e l'assist di Thuram - La strategia per rilanciare il capitano dell'Inter: per Chivu buone notizie da Thuram. Scrive sport.virgilio.it

lautaro inter chivu chiedeNapoli-Inter, Chivu durissimo: “Lautaro e Conte? Energie sprecate. Basta piangere. Ho un messaggio per la società” - Inter usando parole fortissime e lanciando un messaggio anche per la società! Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter Chivu Chiede