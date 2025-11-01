L’Aula Picta apre gratuitamente ogni prima domenica del mese

Bergamo. A partire dal 2 novembre l’ Aula Picta, cuore del nuovo Museo Diocesano di Bergamo, aprirà gratuitamente al pubblico ogni prima domenica del mese. Situata all’interno dell’antico Palazzo Vescovile in Città Alta, la sala sarà accessibile grazie al sostegno della Fondazione Banca Popolare di Bergamo, che ha finanziato il progetto di restauro con l’obiettivo di restituire questo straordinario patrimonio alla fruizione collettiva. In accordo con la Diocesi l’ingresso sarà libero per tutti ogni prima domenica del mese, in coincidenza con l’ingresso gratuito riservato ai musei statali. In queste giornate, dalle 10 alle 18, i visitatori potranno accedere all’Aula Picta attraverso la scala riservata da Piazza Duomo, tra la Cappella Colleoni e l’ingresso principale del Museo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

