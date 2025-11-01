L’Atletico Ascoli aspetta l’UniPomezia Ciabuschi a Grosseto
E’ un Atletico Ascoli in serie positiva da quattro giornate quello che domani alle 14.30 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ affronterà l’ UniPomezia. Inevitabile quindi, pensare alla possibile quinta vittoria consecutiva, che vorrebbe dire record dei bianconeri in Serie D. L’inedito incontro con l’Unipomezia rappresenta una bella occasione, ma sarà vietato sottovalutare i laziali reduci dalla vittoria di misura sulla Recanatese e posizionati a quota 12, due punti sotto l’Atletico Ascoli. Quello contro la Recanatese è stato il terzo successo in campionato che ha permesso ai ragazzi di mister Andrea Casciotti di chiudere al meglio una settimana importante, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Trastevere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In serie C va all'Ascoli il derby contro la Samb, primo atto della sfida attesa da 39 anni. Pari senza gol per la Vis in casa del Bra. In serie D cinquina dell'Ancona alla Maceratese. Vittoria esterna per l'Atletico Ascoli e pari della Vigor Senigallia. In Eccellenza i ris - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, Carpani verso l'addio: lo aspetta il Teramo in Serie D - Gianluca Carpani potrebbe salutare definitivamente l'Ascoli, separati in casa dopo il mancato addio nel mercato estivo e adesso un accordo per la risoluzione più vicino. Da tuttomercatoweb.com