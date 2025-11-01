E’ un Atletico Ascoli in serie positiva da quattro giornate quello che domani alle 14.30 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ affronterà l’ UniPomezia. Inevitabile quindi, pensare alla possibile quinta vittoria consecutiva, che vorrebbe dire record dei bianconeri in Serie D. L’inedito incontro con l’Unipomezia rappresenta una bella occasione, ma sarà vietato sottovalutare i laziali reduci dalla vittoria di misura sulla Recanatese e posizionati a quota 12, due punti sotto l’Atletico Ascoli. Quello contro la Recanatese è stato il terzo successo in campionato che ha permesso ai ragazzi di mister Andrea Casciotti di chiudere al meglio una settimana importante, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Trastevere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli aspetta l’UniPomezia. Ciabuschi a Grosseto