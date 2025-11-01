Al Bluenergy Stadium una brutta Atalanta perde la prima partita del suo campionato. Dopo gli scalpi di Inter e Pisa, infatti, l’Udinese di Runjaic batte anche la terza nerazzurra della Serie A, vincendo per 1-0 nell’anticipo della decima giornata. L’uomo copertina dei friulani è ancora una volta Zaniolo, autore del gol vittoria nel corso del primo tempo. Non hanno convinto, invece, le scelte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Atalanta non sfonda più, nerazzurri sconfitti a Udine da un gol dell'ex Zaniolo